Benevento. La classifica sorride, Schiattarella da applausi

Il Benevento ha imparato a volare, guardando la classifica, anche se, come ribadito da mister Inzaghi nel post-Cagliari, ora non bisogna montarsi la testa.

La vittoria contro la squadra di Di Francesco, ottenuta tra l'altro in trasferta, ha testimoniato che il Benevento è una squadra solida sia dal punto di vista fisico, sia da quello tattico ma, soprattutto, da quello mentale. I giallorossi, infatti, sono andati sotto nel punteggio, non si sono disuniti ma, anzi, hanno cominciato ad attaccare l'avversario con maggior veemenza ma senza perdere lucidità: questo testimonia la giusta mentalità inculcata ai propri calciatori da mister Inzaghi. Una mentalità che il tecnico dei sanniti ha sempre lodato in conferenza e che ha definito come quell'elemento senza il quale la salvezza sarebbe stata difficile da conquistare.

Tra i protagonisti assoluti della partita di ieri, al di là dei due goleador di giornata Sau e Tuia, c'è stato capitan Pasquale Schiattarella. Il centrocampista napoletano ha compiuto un salto di qualità che è sotto gli occhi di tutti: è lui il centro di gravità non solo della linea mediana ma dell'intera squadra giallorossa. A lui vengono "scaricati" i palloni "bollenti", è lui che detta i tempi di gioco ed è sempre lui che illumina il campo con lanci "con il contagiri" come quelli visti ieri alla "Sardegna Arena". E', al momento, l'elemento più preziosi per gli equilibri e gli automatismi della squadra di Pippo Inzaghi.

La solidità del Benevento, inoltre, la si è potuta notare anche nel secondo tempo della partita dell'Epifania: i giallorossi hanno tenuto bene il campo, hanno saputo gestire bene il vantaggio minimo e, pur non rinunciando ad attaccare, hanno fatto si che il Cagliari non risultasse mai davvero pericoloso dalle parti di Montipò.

Ora la Strega è attesa dal match di domenica contro l'Atalanta di Gasperini, che ha ritrovato la forma migliore nelle ultime gare nonostante i problemi interni dovuti al caso-Gomez: un banco di prova difficile ma Schiattarella e compagni hanno già dimostrato che nulla è impossibile.