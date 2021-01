San Luca, Cozza:"Il punto in trasferta è buono, meritavamo di vincere"

Ciccio Cozza, tecnico del San Luca, commenta così il pareggio sul campo del Troina:

"Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, ma forse ai punti avremmo meritato noi. Il punto in trasferta non è da buttare via, certamente qualche assenza di troppo ci ha penalizzato, ma i ragazzi hanno dato il massimo".

San Luca in emergenza in vista della prossima gara, considerando le due espulsioni rimediate: "Le decisioni dell'arbitro nel secondo tempo non le ho proprio capite. Ci ha alzato numerosi gialli e un rosso che secondo me è ingiusto. E sul loro gol c'era un fallo a nostro favore", conclude Cozza.

Domenica c'è il Sant'Agata al Corrado Alvaro, ma i giallorossi dovranno fare a meno di Greco e Pezzati, che saranno stoppati dal Giudice Sportivo.