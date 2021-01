Roccella, Giordano: "Vittoria costruita nel primo tempo"

Il Roccella sorride, piazza il colpo in uno scontro diretto molto importante sul campo del Città di Sant'Agata.

A fine gara ha parlato il tecnico in seconda Giordano: "Sapevamo dell'importanza dei punti in palio. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla, mentre nella ripresa abbiamo capitalizzato con Carrozza, bravo a segnare il gol della vittoria".

Domenica c'è la sfida calabrese contro la Cittanovese e gli amaranto sognano di uscire dalla zona playout.