Una partenza per il Picerno. Il portiere Leonardo Caruso, classe 1999 è stato ceduto a titolo definitivo al Rieti. L'estremo difensore laziale si allenava già con i reatini da sabato ed era in procinto della firma per sostituire Saglietti, che ha terminato la stagione per un infortunio serio. Il 21enne portiere lascia così il Melandro dopo sole 3 presenze stagionali.