Cittanovese, ufficiale: Nocera è il nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Infantino è stato esonerato dalla Cittanovese. Al suo posto arriva Graziano Nocera, già nei quadri tecnici del club della Piana.

Ecco la nota stampa dei giallorossi:

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra il sig. Pietro Infantino, a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’intera Società giallorossa per il lavoro svolto in questi mesi. Al tecnico si consegnano i più sinceri auguri per il futuro professionale.

Contestualmente, nell’alveo di una riflessione approfondita, partecipata e mirata alla prosecuzione del progetto sportivo e calcistico avviato, la A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al sig. Graziano Nocera, già Vice Allenatore di Infantino e Allenatore della compagine Juniores – Under 19.

Insieme a Nocera, proseguiranno nel lavoro al servizio del progetto giallorosso tutti i componenti dello Staff.