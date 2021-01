Serie A. Gli squalificati dopo la 16a: out in 5, due turni per Nandez

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. TORINO per responsabilità oggettiva: per non aver impedito, durante l'intervallo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ad un proprio collaboratore non identificato di rivolgere al Direttore di gara espressioni irriguardose.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ISMAJLI Ardian (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SVANBERG Mattias Olof (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOLDANIGA Edoardo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus)

DI LORENZO Giovanni (Napoli)

ESCALANTE Gonzalo (Lazio)

HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma)

IMPROTA Riccardo (Benevento)

MASIELLO Andrea (Genoa)

SCHOUTEN Jerdy (Bologna)