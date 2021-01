Un nuovo under per il Lavello. La società preleva in prestito dal Lecco il centrocampista Alberto Del Grosso, classe 2001. Scuola Inter, il regista arrivato dal Cittadella nella scorsa estate in bluceleste con doppio passaporto italiano e australiano, ha collezionato undici panchine, senza mai scendere in campo. Domenica sarà già disponibile per la trasferta di Aversa.