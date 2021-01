CRB, Rinaldi rieletto per la quinta volta consecutiva con 89 voti

Piero Rinaldi è stato rieletto, con voto palese, Presidente del Comitato Regionale del CR Lnd Basilicata per il quadriennio olimpico 2021/2024. Lo hanno deciso le 89 società presenti su 121 società aventi diritto al voto (64 di calcio a 11, 3 di calcio femminile e 22 di calcio a 5) intervenute all’assemblea elettiva tenutasi, presso l’Hotel Santa Loja di Tito Scalo.

“Ai ricorsi ed alle accuse, spesso infamanti, che ci sono state rivolte negli ultimi tempi – afferma ilPresidente Piero Rinaldi – abbiamo preferito un silenzio operoso attendendo con serenità e pazienza la decisione delle autorità Federali competenti (Tribunale Federale Nazionale prima e Corte Federaled’Appello dopo) e del Tar che hanno rigettato tutti i ricorsi. Il nostro atteggiamento è stato apprezzatodalle società affiliate come pure il lavoro svolto e i risultati ottenuti in quest’ultimo quadriennio. Ringrazio le nostre società per il responso di queste elezioni, che mi inorgoglisce e mi conferisce, se possibile, ancora più entusiasmo nel proseguire il nostro lavoro nell’esclusivo interesse del movimento calcistico dilettante di Basilicata cosi come è stato finora sotto la mia presidenza”.

Le società di calcio a 11 hanno eletto, sempre con voto palese, i consiglieri: Emilio Fittipaldi, Domenico Ciaglia, Domenico Ilvento, Gianluca Tartaglia, Antonio Amatucci, Michele Ragone, Gianfranco Forese e Giuseppe Greco.

Le società di calcio a 5 hanno eletto Rocco Giuseppe Palazzo, con voto palese, responsabile regionale per il calcio a 5.

Le società di calcio femminile, sempre con volto palese, hanno eletto Antonio De Bonis responsabileregionale del calcio femminile.

L’elezione per i delegati assembleari ha avuto il seguente esito: sono stati eletti delegati effettivi Iasi Francesco e Lallo Antonio, mentre sono supplenti Di Salvo Giovanni e D’Onofrio Leonardo. L’elezione relativa ai Revisori dei conti ha avuto il seguente esito: Pietro Daraio, Antonio Valente e Michele Lacerenza (effettivi), mentre supplenti Stefano Bitetti e Pasquale Di Giuseppantonio.

Inoltre Cosimo Sibilia è stato designato alla carica di Presidente della LND, Ettore Pellizzari alla carica di Vice Presidente vicario della Lnd, Santino Lo Presti alla carica di Vice Presidente Area Sud, Stella Frascà e Daniele Ortolano alla carica di consiglieri Federali Nazionali, Maria Rita Acciardi alla carica di Consigliere Federale Area Sud, Felicio De Luca, Mattia Rusciano e Cosimo Pergola alla carica di Revisori dei Conti della Lnd, Remo Luzi (effettivo) e Carlo Armignacca (supplente) designati quali delegati Assembleare SGS Area Sud.

L’assemblea elettiva è stata presieduta dal dott. Felicio De Luca alla presenza del Presidente della Lnd Cosimo Sibilia e del segretario del CRB Rocco Picciano.

Ufficio Stampa LND Basilicata