Serie D, Giudice Sportivo: stop per due calciatori del S.Luca

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della decima giornata del girone I della serie D:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA - PEZZATI MARCO, GRECO MARCO (SAN LUCA), FIUMARA AMILCARE (CALCIO CITTANOVESE), ALAGNA FABIO (CITTA DI S.AGATA), APRILE GABRIELE, FERRANTE FABRIZIO (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':

Euro 500,00 CITTA DI ACIREALE 1946 Per avere al termine della gara, persona non identificata né iscritta in distinta, ma chiaramente riconducibile alla società in virtù della divisa indossata, indebitamente presente nell'area degli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro. Sanzione così determinata anche in considerazione del fattivo comportamento dei dirigenti locali.