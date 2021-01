Cavese, Campilongo:"Mai litigato col presidente.Mercato? 3-4 rinforzi"

In conferenza stampa Salvatore Campilongo si è ripresentato nel suo secondo ritorno da allenatore della Cavese. Tanti i temi affrontati dal mister:

"Se sono qui è perché sono molto legato a questa città e a questa maglia che sento cucita addosso. Io non ho mai litigato con il presidente Santoriello, volevo solo una spiegazione per non essere stato riconfermato: quando il presidente mi ha chiamato per chiarire io non ci ho pensato due volte. Schetter ha spinto molto, il presidente è tornato sui suoi passi e ha accettato questo mio ritorno.

Sulla squadra: "Ho visto una Cavese molto confusionaria nella prima parte, con Maiuri era messa meglio in campo ed equilibrata.

Ho trovato una squadra un po' a terra psicologicamente. Quello che manca è la serenità che può arrivare con una vittoria. La squadra deve essere più sbarazzina, dobbiamo portare più giocatori in attacco. Dobbiamo vincere, non possiamo accontentarci del pareggio".

Modulo: "Non giocheremo più con il 4-3-3, questo è sicuro. Lavoriamo a più soluzioni, voglio una squadra corta e propositiva"

"Sul mercato nessuna rivoluzione. Ci sono 3-4 calciatori di cui abbiamo bisogno. Sarà un mercato difficile anche per la posizione che occupiamo in classifica. Sicuramente dalla prossima settimana ci saranno nuovi innesti. Per Bubas avrei fatto carte false, è un attaccante moderno che sposa la causa: può giocare sia esterno che prima punta. Ha preferito Cava ad altre piazze."