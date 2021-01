Manuel Robilotta è il nuovo presidente AIA di Sala Consilina

Manuel Robilotta è il nuovo presidente della sezione AIA di Sala Consilina. Il 36enne Avvocato di Villa d'Agri, che mercoledì pomeriggio era presente a Reggio Emilia da assistente di linea in Sassuolo-Genoa, è stato eletto dai colleghi all'unanimità. Prenderà il posto occupato da Gianpiero Cafaro per otto anni e guiderà per il prossimo quadriennio la sezione salese. Una carica prestigiosa che va ad arricchire una carriera di grande successo. Il neopresidente, nel corso dell'ormai passata gestione, è stato sempre al fianco dei giovani arbitri supportando Cafaro nella professionalità, nell’abnegazione, nella passione e nel grande lavoro svolto per la crescita della sezione.