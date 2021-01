Benevento. Vigorito: "Il segreto? Il feeling tra Inzaghi e Foggia"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato una lunga intervista alla "Gazzetta dello Sport" nella quale ha toccato vari argomenti: dal cammino dei giallorossi in Serie A al calciomercato passando per il tecnico Pippo Inzaghi. Queste le sue parole alla "rosea":

SERIE A - Siamo ripartiti dalla squadra che ha vinto la Serie B inanellando tanti record e stiamo facendo un ottimo campionato, al di là di ogni aspettativa e le quattro vittorie esterne lo testimoniano. Nelle ultime giornate abbiamo perso solo contro Sassuolo e Milan e anche immeritatamente.

MERCATO - Se guardo la partita di Cagliari direi che non ci serve nessuno ma è possibile che un rinforzo arrivi. Il D.s. Foggia è al lavoro. Fino alla passata estate qualche calciatore di livello non voleva venire qui; ora in tanti stanno capendo che qui c'è l'ambiente giusto.

INZAGHI - È lui il nostro segreto. Anzi, il vero segreto è il feeling tra lui e Foggia. Pasquale era convinto della scelta di Inzaghi. Da noi c’è molto rispetto dei ruoli e questa intesa è importante.

SCHIATTARELLA - E' napoletano come Insigne ed Improta e quindi sente molto il territorio. Qui da noi ha fatto venir fuori il suo spirito da combattente: nella Spal giocava in un ruolo diverso, qui è diventato il faro del gioco.