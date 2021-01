Atalanta. Gasperini ne convoca 23 per il Benevento: Pasalic ancora out

Dopo due gare casalinghe consecutive, l'Atalanta si appresta ad affrontare la prima trasferta del 2021 in casa del Benevento, rivelazione di questa prima parte di campionato. Mister Gasperini ha convocato 23 calciatori: oltre al solito Gomez, assenti anche Pasalic, in via di recupero, Piccini e Mojica. Questo l'elenco completo:

13 Mattia Caldara

27 Fabio Depaoli

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

33 Hans Hateboer

72 Josip Iličić

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

32 Matteo Pessina

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

2 Rafael Toloi

91 Duván Zapata