Benevento-Atalanta: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Il primo anticipo della 17a giornata si disputerà domani pomeriggio alle 15 al "Vigorito" e vedrà protagoniste il sorprendente Benevento di mister Pippo Inzaghi e l'Atalanta di Gasperini che nelle ultime giornate ha ritrovato lo smalto della scorsa stagione.

QUI BENEVENTO - Come si evince dai convocati e dalle parole di mister Inzaghi in conferenza, i giallorossi sono in emergenza nel reparto arretrato. Oltre a Caldirola e Volta, infortunati e fuori lista al momento, mancheranno anche Letizia e Tuia rendendo quasi obbligate le scelte per il tecnico giallorosso. Al centro giocheranno Glik e Barba mentre i titolari delle corsie difensive sono oggetto di ballottaggio: a destra potrebbe essere riproposto Improta ma Maggio reclama una maglia da titolare; a sinistra potrebbe giocare, invece, dal 1' Foulon oppure, in caso di titolarità di Maggio sulla corsia opposta, sarebbe dirottato Improta. In mediana dovrebbero essere confermati Schiattarella, Hetemaj e Ionita ma Dabo potrebbe essere una valida alternativa al moldavo. Viola prosegue, invece, nel suo percorso di recupero. A supportare Lapadula ci saranno ancora Maggio ed Insigne vista la perdurante assenza di Iago Falque.

QUI ATALANTA - Mister Gasperini ha fatto capire in conferenza che il turnover potrebbe essere attuato anche a gara in corso e non necessariamente dal 1'. Con il recupero di Palomino potrebbe essere concesso un turno di riposo all'albanese Djimsiti mentre Romero ritrova posto al centro della difesa. In mediana, Freuler e De Roon agiranno al centro mentre sulle corsie esterne dovrebbero essere confermati Gosens ed Hateboer anche se quest'ultimo potrebbe riposare a beneficio di Depaoli. Con Muriel in non perfette condizioni, sarà Zapata a partire titolare con Ilicic al suo fianco e Pessina che si gioca l'ultima maglia con Malinovskyi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Improta (Foulon); Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula; all.: Inzaghi F.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti (Palomino); Hateboer (Depaoli), Freuler, De Roon, Gosens; Pessina (Malinovskyi), Ilicic; Zapata; all.: Gasperini.