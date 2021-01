Antonio Sepe è ritornato al Potenza. Dopo la parentesi di Nardò, il jolly difensivo, che può essere utilizzato sia da terzino sinistro che da centrale difensivo, il classe 1992 vestirà nuovamente la maglia rossoblu. Il calciatore uruguagio, con più di 90 presenze in serie C, sarà a disposizione domenica per la partita interna contro la Paganese.