San Luca, Giampaolo: "Due punti persi a Troina. Ci manca il bomber.."

Consapevolezza di una stagione importante, ma anche un pò di rammarico per qualche punto di troppo perso per strada: il San Luca analizza il pari sul campo del Troina.

Come si legge su Gazzetta del Sud, il presidente Giampaolo ha sottolineato che servirebbe avere un attaccante capace di finalizzare la grande mole di gioco della squadra di Cozza: "Ci manca un vero bomber per finalizzare il grande gioco espresso dalla squadra. A Troina abbiamo perso due punti, nonostante tante occasioni create: purtroppo non è la prima volta. Dobbiamo cercare di cambiare registro".