UFFICIALE - Raffaele Gambuzza è un nuovo giocatore dell'Altamura

Dura poco meno di un mese l'avventura al Brindisi del difensore Raffaele Gambuzza. Giunto a dicembre dal Siracusa, il calciatore siciliano non ha collezionato neanche una presenza in biancazzurro e nella giornata odierna ha formalizzato il suo passaggio al Team Altamura, compagine militante sempre nel Girone H del campionato di Serie D.

A renderlo noto la stessa società murgiana attraverso un comunicato stampa diffuso sulla propria pagina Facebook e che integralmente riportiamo:

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo cantava Antonello Venditti, lo cantiamo noi per il ritorno di Raffaele Gambuzza! Siciliano di nascita, Altamurano di adozione. Inutile raccontarvi le sue doti atletiche e umane, lo conosciamo tutti abbastanza bene per sapere che il suo è un grande ritorno.

Darà una grossa mano in campo e nello spogliatoio, trasmetterà il suo attaccamento alla maglia e alla città ai compagni di squadra. Bentornato Leone! Bentornato Raffaele!".