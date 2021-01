Fasano, è fatta per il passaggio di Cavaliere al Potenza

Davide Cavaliere sarà un nuovo giocatore del Potenza. L'annuncio arriva direttamente dal presidente del sodalizio rossoblù Salvatore Caiata, intervenuto in prima serata sulle frequenze di Radio Carina Potenza nel corso della trasmissione "Potenza rossoblu". L'attaccante classe 1999 saluta dunque il Fasano dopo due anni.

Cavaliere si è formato nel settore giovanile del Lecce ed in passato ha vestito anche le casacche di Nardò in Serie D e Virtus Francavilla in Serie C.

Atteso solamente il comunicato ufficiale, ma Cavaliere è ormai prossimo ad un nuovo salto tra i "Pro".