Taranto, il calcio giocato è in stand-by: rossoblù attivi sul mercato

Il numero di contagiati durante il periodo natalizio in casa Taranto rischia di interrompere un periodo piuttosto roseo per la rosa guidata da Giuseppe Laterza. Infatti, sia il match contro il Fasano che la Fidelis Andria sono state rinviate. A rischio appare anche la sfida contro il Portici, fissata per il 17 gennaio.

Le tre gare rinviate, inevitabilmente saranno recuperate in un periodo in cui i Delfini saranno impegnati per altre partite valide per il campionato. Il calendario, dunque, si presenta piuttosto fitto di impegni. Il campionato proseguirà e, in attesa dei diversi recuperi, la classifica assumerà un altro volto. Tuttavia, se il calcio giocato è fermo in casa Taranto continuano le operazioni di mercato. Dopo l'arrivo del centravanti Diaz, secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta del Mezzogiorno, si sonda il terreno per Manuel Ricci, centrocampista del Potenza.