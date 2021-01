Avellino, il primo rinforzo è Giuseppe Carriero

E' Giuseppe Maria Carriero il primo rinforzo dell'Avellino nel 2021.

Il calciatore arriva a titolo definitivo dal Parma ed ha sottoscritto un triennale con i lupi.

Nato a Desio il 4 Settembre 1997, il centrocampista di origini lombarde è cresciuto nelle giovanili del Renate. Ha esordito in prima squadra con lo Sporting Bellinzago, società con la quale ha disputato due campionati di serie D scendendo in campo in 48 gare e mettendo a segno 4 reti. Con la formazione piemontese ha anche ottenuto la vittoria del torneo di serie D.

Successivamente tre esperienze in serie C con le maglie di Casertana, Catania e Monopoli. Per lui, in totale, 115 presenze tra i professionisti (Campionato, Tim Cup, Coppa di serie C e playoff) condite da 9 gol e 7 assist.

“Avevamo la necessità di inserire un calciatore a centrocampo – ha dichiarato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – subito dopo l’ultima gara contro la Vibonese abbiamo avviato i contatti con il Parma e l’entourage di Carriero. I suoi trascorsi in C, soprattutto nella scorsa stagione, sono già un ottimo biglietto da visita per Giuseppe che sicuramente ci darà una grossa mano in questo secondo scorcio di campionato”.