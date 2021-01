UFFICIALE - Fasano, avanti con Costantini. L'annuncio in conferenza

Nessuna rivoluzione tecnica: dopo l'esonero di Raimondo Catalano, il Fasano ha scelto di proseguire fino al termine della stagione con il tecnico Vito Costantini, "promosso" alla guida della prima squadra dopo gli ottimi risultati conseguiti alla guida della formazione Juniores.

L'annuncio del club arriva direttamente nella conferenza stampa che precede il match interno di domani con il Molfetta alla quale ha partecipato anche il tecnico biancazzurro. Queste alcune delle sue parole:

"Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente la società per la stima e la fifucia riposta nei miei confronti, spero di ripagare con il lavoro. Il mio percorso è iniziato quattro anni fa con la Juniores con la quale abbiamo raccolto diverse soddisfazioni. Per quanto riguarda la prima squadra è vero che è un gruppo che è stato rivoluzionato, ma è un gruppo composto da gente seria e motivata, pertanto tranquillizzo tutti i tifosi.

Molfetta? È una squadra di tutto rispetto, formata da giocatori importanti e che sicuramente non merita la classifica attuale. Senza ombra di dubbio abbiamo il massimo rispetto dell'avversario, ma siamo consci dei nostri mezzi".

Infine la società ha ufficializzato anche le cessione dei calciatori Russo, Cassano, Vogliacco, Angelini, Monaco, Lugo Martinez, Antonicelli, Gaetani, Cavaliere e Procida.