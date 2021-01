Castrovillari-Acireale è stata rinviata: la nota

Salta la gara tra il Castrovillari e l'Acireale, per alcuni casi Covid tra i siciliani.

Odissea infinita per il Castrovillari, all'ennesima partita posticipata.

Ecco la nota del club:

Ennesimo rinvio per la gara da disputare dal Castrovillari Calcio, questa volta siamo alla seconda di fila, dopo il rinvio della gara della 10^ giornata arriva come un fulmine a ciel sereno, il rinvio anche della partita casalinga contro l’Acireale.

A questo punto il Castrovillari Calcio si troverà con tre partite in meno rispetto alle altre e con tre partite da recuperare sicuramente in turni infrasettimanali, con due trasferte (le piu distanti in assoluto) Marina di Ragusa e Troina ed una tra le mure amiche, appunto contro l’Acireale.

L’auspicio è quello di tornare sul rettangolo verde il prima possibile, ma a conti fatti il Castro se tutto filerà liscio scenderà in campo a distanza di circa un mese dall’ultima gara disputata nella vittoria contro il Biancavilla del 23 dicembre scorso.