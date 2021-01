UFFICIALE - Foggia, Regoli ceduto al Pontedera

In attesa dei primi colpi in entrata, il Foggia è concentrato soprattutto sulle uscite. La prima riguarda quella dell'attaccante Gianmarco Regoli, che in questa prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio, ceduto al Pontedera. A renderlo noto la stessa società rossonera attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito ufficiale:

"Il club rossonero rende nota la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Gianmarco Regoli all'U.S. Pontedera".