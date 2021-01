Benevento-Atalanta. Formazioni ufficiali: Improta e Zapata dall'inizio

Benevento-Atalanta è il primo anticipo della 17a giornata di Serie A. Mister Inzaghi, che ha l'infermeria pienissima, schiera dal 1' Foulon come terzino sinistro e rilancia Maggio a destra; sulla trequarti c'è ancora Sau, in gol contro il Cagliari, insieme ad Improta a supporto del solito Lapadula. Confermate le previsioni anche per l'Atalanta: Gasperini lascia Djimsiti in panchina, al posto dell'albanese c'è Palomino; Zapata comincia dall'inizio a scapito di un Muriel in non perfette condizioni. Queste le formazioni:

Benevento: Montipò, Maggio, Glik, Barba, Foulon, Dabo, Schiattarella, Ionita, Improta, Sau, Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Insigne, Di Serio, Masella, Hetemaj, Pastina. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Iličić, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Mæhle, Šutalo, Lammers, Muriel, Caldara, Malinovskyi, Djimsiti, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Tarcisio Villa di Rimini e Gamal Mokhtar di Lecco.

IV ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

V.A.R.: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

A.V.A.R.: Salvatore Longo di Paola.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA PARTITA