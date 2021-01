Cavese k.o. nel recupero, vince il Palermo: decide Rauti al 92esimo

Nella prima gara del 2021 il girone C di Serie C si apre con la vittoria del Palermo a Cava de' Tirreni: continua la crisi degli aquilotti, battuti dai rosanero che passano nel recupero.

Gara molto equilibrata nel primo tempo: il campo pesante non facilita lo spettacolo e le due squadre non si scoprono. La prima grande chance è per la Cavese: Pelagotti salva su colpo di testa di Germinale, poi Russotto prova il tap in ma respinge ancora il portiere rosanero. Al 38esimo fiammata del Palermo con Valente che semina due avversari poi viene atterrato da Matera: è rigore. Dal dischetto però Lucca calcia al lato. Si va all'intervallo a reti inviolate.

A inizio ripresa il Palermo parte col piede sull'acceleratore: due chance colossali sprecate da Lucca e Valente che a pochi passi dalla porta non riescono a buttare la palla in rete. Dopo lo sprint dei rosanero nel primo quarto d'ora, la gara si riequilibra e le occasioni latitano.

Nel finale la Cavese resta in 10: Matera si fa ammonire per la seconda volta. Quando la gara sembra chiusa, Russotto commette un fallo inutile che regala una punizione al Palermo dalla trequarti: dal calcio piazzato nasce il gol dei rosanero con Rauti di testa.

La gara termina con la vittoria del Palermo, arrivata in extremis ma meritata: Cavese ancora k.o., gli aquilotti non riescono ad invertire il trend.