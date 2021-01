Benevento-Atalanta 1-4: giallorossi troppo incerottati, Ilicic super

Benevento ed Atalanta si affrontano al “Vigorito” nel primo dei tre anticipi della 17a giornata di Serie A. Mister Inzaghi, che ha l’infermeria ancora affollata, schiera Foulon sulla fascia sinistra della difesa; in mediana c’è Dabo al posto di Hetemaj, Sau viene riproposto sulla trequarti dopo il gol al Cagliari. Gasperini, dal canto suo, conferma le anticipazioni della vigilia e lascia Djimsiti e Muriel in panchina: al loro posto scendono in campo dal 1’ Palomino e Zapata.

La prima emozione della gara arriva dopo 2’: Ilicic scodella palla sul secondo palo, Gosens si inserisce con i tempi giusti e tenta la conclusione di prima intenzione con la palla che termina di poco a lato. L’Atalanta si rende ancora pericolosa 10’ dopo: Zapata serve Gosens sull’inserimento e l’olandese prova ancora la conclusione trovando questa volta Montipò pronto a disinnescare il pericolo. Al 19’ ancora nerazzurri pericolosi: Ilicic vede l’inserimento di Zapata sulla corsia opposta, lo serve sulla corsa ma il colombiano manda a lato. Alla mezzora ci prova Ilicic con il suo sinistro: il tiro a giro, però, termina di poco in angolo. Al 31’ l’Atalanta passa in vantaggio: Ilicic questa volta fa tutto da solo, parte dalla trequarti, fa fuori tre difensori del Benevento e, di sinistro, la piazza sul primo palo. Montipò non ha potuto nulla sul tiro dello sloveno. Al 42’ Atalanta vicina al raddoppio: sugli sviluppi una punizione, Ilicic va alla conclusione ancora col sinistro, Montipò è battuto ma il palo dice di no allo sloveno negandogli la doppietta. Passano due giri di lancette e Zapata, servito ancora da uno scatenato Ilicic, va alla conclusione dall’altezza del dischetto del rigore: Montipò c'è e respinge con i pugni. Non viene concesso recupero dal signor Manganiello, arbitro dell’incontro, che allo scoccare del 45’ manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Nella ripresa il Benevento cambia modulo: Inzaghi inserisce il giovane Pastina, classe 2001 al debutto in serie A, per Foulon e passa al 3-5-2. Al 47’ Atalanta a pochi centimetri dal raddoppio con Toloi: il difensore brasiliano, in proiezione offensiva, chiede ed ottiene l’uno-due a Zapata e poi va alla conclusione mancando di poco il bersaglio. Al 50’ il Benevento agguanta il pareggio: Pastina viene servito da Dabo sulla trequarti dell’Atalanta e mette palla sul secondo palo dove arriva Sau che, in scivolata, mette alle spalle di Gollini. Al 69’ l’Atalanta ritorna in vantaggio: Ilicic chiede ed ottiene l'uno-due a Romero e va alla conclusione, respinge Montipò ma c'è pronto Toloi che mette in rete. Passano due giri di lancette e l’Atalanta sigla la terza rete: Ilicic è devastante a destra, Zapata gli chiama palla sul secondo palo e lo sloveno disegna un perfetto cross per il colombiano che deve solo spingerla in rete. Al 75’, sugli sviluppi di un corner, Ilicic serve Hateboer che calcia di prima verso la porta, Montipò respinge, il calciatore dell'Atalanta ci riprova ma la sfera termina alta sopra la traversa. All’86’ arriva il poker dell'Atalanta: Azione Malinovsky-Muriel con il colombiano che arriva al limite dell'area giallorossa, si porta palla sul destro e disegna una traiettoria che si insacca sul secondo palo. Il signor Manganiello concede 3’ di recupero al termine dei quali dichiara concluse le ostilità: l’Atalanta batte il Benevento per 4-1.

