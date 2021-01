Atalanta. Gasperini: "La nostra forza è credere sempre in noi stessi"

Dopo la vittoria in trasferta dell'Atalanta sul Benevento per 4-1, mister Gasperini, allenatore degli orobici, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky:

"Quando giochiamo con la convinzione di oggi facciamo grandi risultati. Abbiamo giocato bene nel primo tempo e poi abbiamo preso gol all’inizio della ripresa. I miei non si sono scomposti e abbiamo continuato a macinare gioco. La nostra forza è credere nel fatto che se arriviamo vicini all’area possiamo sempre essere pericolosi. La qualità di Ilicic alza la possibilità di vincere le partite. Abbiamo tante frecce al nostro arco per poter far male agli avversari. E’ un bel momento per noi quello che stiamo vivendo.

Ilicic ha la capacità di catalizzare il gioco d’attacco, oltre alla estrema facilità nel tiro. Possiamo dire che siamo in piena lotta per il campionato.

Siamo convinti che le vittorie non nascono solo dalla condizione fisica ma anche dall’aspetto tecnico-tattico. Nonostante attacchiamo molto siamo molto equilibrati anche quando perdiamo palla e subiamo poco da parte degli avversari. Lavoriamo ogni giorno per crescere sempre di più.

Non so se riusciremo, giocando così tante partite ravvicinate, a mantenere sempre un così alto livello di gioco. E’ una stagione strana ma in questo momento stiamo mentalmente benissimo e questo aiuta molto. E’ un campionato equilibrato.

La scelta di escludere Gomez è stata dettata da fattori tecnici perché il centrocampo andava troppo in sofferenza e mi servivano altre soluzioni. Altre volte sono state accettate, in questo caso no".