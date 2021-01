Cittanovese, Nocera: "A Roccella lotteremo palla su palla"

Prima conferenza stampa da tecnico della Cittanovese per mister Nocera, che ha parlato alla vigilia delò delicato derby calabrese contro il Roccella:

“Ringrazio la Società per l’incarico affidatomi e per la fiducia dimostrata. Ringrazio e saluto Pietro Infantino, che su questo progetto ha svolto un lavoro importante in questi mesi. Ripartiamo da una base ben formata ma che ha la necessità di rimboccarsi le maniche. Lavoro con questi ragazzi dal primo giorno. Qui si è innescato un meccanismo mentale che ci ha tolto molto in termini di concentrazione e tranquillità. Ma ci sono le premesse per rimettere subito il progetto sui binari giusti”.

Continua Nocera: “A Roccella andremo con i nostri valori e alcuni concetti rivisti in questi giorni. È chiaro che non si può stravolgere tutto in meno di una settimana. Noi lottiamo per la salvezza e, tutti insieme, dobbiamo trovare lo spirito per ripartire subito. Dovremo lottare palla su palla. Galati è un grande motivatore e conosce bene l’ambiente. Noi dovremo fare la nostra partita, consapevoli delle difficoltà. Servono segnali da parte di tutti. Scenderemo in campo giocandocela a viso aperto”.

I CONVOCATI - Rientrano Crucitti e Cosenza, fuori l'infortunato Barilaro, più gli squalificati Silenzi e Fiumara

Portieri: Latella, La Cagnina,

Difensori: Corso, Barnofsky, Scuderi, Losasso, Miceli, Petrucci, Isabella, Arusa;

Centrocampisti: Fuschi, Crucitti, Cosenza, Lo Nigro, Meola, Ndreu, Rizzo;

Attaccanti: Viola, Napolitano, Giorgiò, Dorato.