Benevento. I rumors di mercato portano ad un difensore e una punta

Il Benevento, che oggi è stato sconfitto in casa dall'Atalanta (clicca qui), nonostante l'attenzione massima sia fissa sul campionato, non distoglie lo sguardo dal calciomercato iniziato da pochi giorni.

Il club del presidente Vigorito è interessato all'acquisto di un difensore e di un centrocampista. I nomi più "caldi" fatti nelle ultime ore portano ad Andrea Pinamonti, giovane attaccante in forza all'Inter, e a Bryan Reynolds, terzino destro in forza al Dallas FC. Entrambe i calciatori arriverebbero nel Sannio in prestito.

Per la punta nerazzurra la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: resterebbe da definire solo la cifra per il possibile acquisto che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni. Il terzino americano, invece, verrebbe acquistato dalla Juventus per circa 7 milioni e, non avendo i bianconeri slot per extracomunitari liberi, girato poi alla società beneventana in prestito.

Il D.s. Foggia, prima della partita contro l'Atalanta, si è espresso così in merito ai due nomi: "Pinamonti e Reynolds sono entrambe giovani ma molto forti e quindi non hanno destato solo il nostro interesse. Se mi piacciono? Certo che si".