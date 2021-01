San Luca-Citta Sant'Agata in diretta sulla pagina FB: la nota

La gara tra il San Luca e il Città di Sant'Agata sarà trasmessa, in modalità pay, sulla pagina FB del club giallorosso.

Scrive il sodalizio:

La prima gara casalinga del 2021 San Luca – Città Di Sant’Agata valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie D – Girone I sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla pagina Facebook ufficiale “ASD San Luca 1961“. La gara in diretta Facebook Live sarà visibile Domenica 10 Gennaio dalle 14:20 esclusivamente in modalità Pay per View al prezzo di € 5,49 (Clicca qui per acquistare).

Questo il commento del presidente Francesco Giampaolo: “Da questa stagione, purtroppo, per i motivi che tutti conosciamo ci è impedita la possibilità di far entrate i tifosi allo stadio. Nonostante tutto, abbiamo investito risorse economiche per garantire alla nostra meravigliosa tifoseria la possibilità di guardare la partita comodamente da casa, evitando la possibilità che si vengano a formare assembramenti al di fuori dell’impianto sportivo. In questo momento la situazione a San Luca non è delle migliori per via dell’alto numero di contagi che ha coinvolto gran parte della comunità. Nonostante sappiamo quanto determinante possa essere per noi il sostegno della tifoseria, il mio invito è quello di non uscire da casa domenica prossima per seguire la partita fuori dallo stadio”.