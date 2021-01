Roma, esame Inter alle porte. Fonseca: "Spinazzola sarà della partita"

Lunch match sfizioso all'Olimpico tra Roma e Inter. La compagine di Fonseca dista solo tre lunghezze dagli uomini di Antonio Conte, seconda della classe alle spalle del Milan. I giallorossi hanno mostrato di essere una big di questo campionato portando a casa bottino pieno in dieci occasioni. Tuttavia, negli scontri diretti contro Napoli e Atalanta, i capitolini non hanno raccolto punti incassando ben 8 goal. Domani, dunque, alle 12:30 la Roma è chiamata a confermarsi grande tra le grandi.

L'attenzione è tutta rivolta al match contro l'Inter, nonostante il derby della Capitale contro la Lazio, alle porte. Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha chiamato tutti alla calma e alla concentrazione. "Per noi conta solo la partita contro l'Inter" ha evidenziato. Consapevolezza, dunque, di dover pensare partita dopo partita per non inciampare nell'errore più grande: perdere la bussola e l'importanza dei 90' per una partita che, per quanto sia importante, conta alla fin fine tre punti. E' riduttivo affermare che il derby della Capitale conti solamente tre punti perché siamo tutti d'accordo sul fatto che una stracittadina va oltre il semplice confronto sul campo, ma analizzando obiettivamente il contesto, la sfida imminente contro i nerazzurri è cruciale per comprendere pienamente le proprie ambizioni.

Indizi di formazione da parte di Paulo Fonseca: "Spinazzola sta bene e giocherà, Mirante non ha recuperato". Il recupero dell'ex Juventus è di cruciale importanza poiché rappresenta una pedina indispensabile per il gioco dei giallorossi. Veretout e Villar sono i favoriti per giocare in mezzo al campo, alle spalle del bomber bosniaco, Edin Dzeko, agirà il solito Mkhitaryan, determinante e simbolo della Roma frizzante e brillante di questa stagione.