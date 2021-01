Lazio, vincere al Tardini per risalire in classifica: out Strakosha

Lazio-Parma è un crocevia della stagione soprattutto per i ducali. Il cambio di panchina (D'Aversa al posto dell'uscente Liverani) è un ritorno al passato. Il tecnico originario di Stoccarda avrà l'arduo compito di risollevare la squadra dalle zone basse della classifica. Dall'altra, Simone Inzaghi vuole dare continuità dopo il successo all'Olimpico contro la Fiorentina. Una vittoria al Tardini porterebbe i biancocelesti a ridosso della zona Champions League, vero obiettivo stagionale degli aquilotti.

L'ambiente ci crede, sebbene questa stagione si presenta piuttosto complicata per i diversi impegni. I match ravvicinati e lo stato di forma eccellente delle altre compagini, che hanno ritrovato un determinato equilibrio, sono i due scogli da superare per trovare continuità. Prima il Parma e subito dopo il derby bollente contro la Roma. Obiettivo: pensare un match alla volta, ottenendo bottino pieno in entrambe le occasioni. Tra i convocati mancherà il portiere Strakosha, in attacco risponde presente il solito tandem Caicedo-Immobile, autori delle due reti che hanno steso la Viola nel turno dell'Epifania.