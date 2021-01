Fasano-Molfetta: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio ''Vito Curlo'' le formazioni di Fasano e Molfetta, che si affrontano alle 14:30 nel match valevole per l'11° giornata del Girone H del campionato di Serie D. Questi i ventidue titolari che scenderanno in campo dal primo minuto:

FASANO (4-4-2): Suma; Narese, Urquiza, De Miranda, Brescia; Trovè, Bernardini, Difino, Lanzone; Stracqualursi, Nadarevic. A disposizione: Caccetta, Omerovic, Amoruso, Taddeo, Nellar, Dellino, Castrovilli, Calabria, De Carolis. Allenatore: Vito Costantini.

MOLFETTA (3-5-2): Rollo; Forte, Di Bari, Dubaz; Cianciaruso, Marolla, Rafetraniaina, Legari, Lavopa; Strambelli, Mingiano. A disposizione: Tucci, Kaleba, Conteh, Afri, Frappampina, Triggiani, Pinto, Sifanno, Ventura. Allenatore: Renato Bartoli.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/citta-039-di-fasano-molfetta-calcio/360997.html

Qui invece gli aggiornamenti in diretta di tutte le gare: https://brindisi.iamcalcio.it/dirette.html