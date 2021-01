SERIE D LIVE - Girone H: Brindisi-Bitonto, diretta testuale del match

Domenica 10 gennaio, torna puntuale come ogni weekend il campionato di Serie D. Per quanto riguarda il Girone H squadre impegnate nell'11° giornata, che tra le tante sfide interessanti in programma propone anche quella del "Franco Fanuzzi" tra Brindisi e Bitonto.

Match tra due compagini costruite sicuramente per competere nei piani alti della classifica, ma che per un motivo o per l'altro si ritrovano ad inseguire. Biancazzurri che scenderanno in campo con un solo obiettivo: continuare a stupire dopo il grande successo esterno ottenuto mercoledì nel turno infrasettimanale sul campo del Francavilla. Dalla parte opposta neroverdi chiamati invece ad invertire il trend negativo che ha caratterizzato l'ultimo mese.

Diretta testuale del match, a partire dalle ore 14:30, sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/brindisi-bitonto-calcio/360995.html

Qui invece gli aggiornamenti in diretta di tutte le gare: https://brindisi.iamcalcio.it/dirette.html

FORMAZIONI UFFICIALI

BRINDISI: Pizzolato, Nives, Sicignano, Gori, Palumbo, Boccadamo, Botta, Balzano, Forbes, D'Angelo, Franzese. A disposizione: Lacirignola, Dario, Merito, Iaia, Maglie, Piscopiello, Pizzolla, Zanghi, Ripanto. Allenatore: Claudio De Luca.

BITONTO: Figliola, Di Modugno, Passaro, Agresta, Petta, Sirri, Lattanzio, Biason, Piarulli, Palazzo, Montinaro. A disposizione: Zinfollino, Colella, Milani, Nannola, Capece, Mariani, Zaccaria, Caruso, Pozzebon. Allenatore: Nicola Ragno.