Brindisi, De Luca: "Gara non semplice. Faccio i complimenti al gruppo"

Intervenuto nel post-gara ai microfoni dei colleghi di Studio 100, il tecnico del Brindisi Claudio De Luca ha analizzato il pari dei biancazzurri con il Bitonto. Queste le sue parole:

"La nostra è una squadra giovane, pertanto alla fine abbiamo buttato dentro un sacco di under. I ragazzi sono stati bravi, siamo una squadra con grande personalità. Per noi era una gara importante, abbiamo provato a vincerla fino alla fine però va premiato lo spirito dei ragazzi che non si sono arresi neanche dopo lo svantaggio contro una delle squadre più forti di questo campionato e a cui faccio i complimenti. I ragazzi stanno lavorando davvero alla grande, dobbiamo considerare che in questa settimana abbiamo giocato due gare su due campi molto pesanti e quindi non era semplice. Nessun problema fisico per i ragazzi, tutti sono usciti per scelte tecniche. Dario è un ragazzo che ci può dare tanto, io non guardo al discorso under o no under, noi puntiamo molto sui ragazzi e siamo contenti che poi loro si assumano le loro responsabilità.

Noi più che agli avversari, guardiamo soprattutto in casa nostra. Zanghi ero sicuro che poteva riaccendere la partita, così come ero convinto che Palumbo fino alla fine poteva trovare lo spunto decisivo. Abbiamo creato una catena molto offensiva sulla destra con l'arretramento di Forbes che così poteva dare una mano in fase d'attacco a Palumbo. Ho guardato molto alle nostre caratteristiche e sono contento che alla fine i ragazzi sono stati premiati per l'ottimo lavoro che hanno fatto".