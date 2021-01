Roma-Inter, vince l'equilibro: 2-2 all'Olimpico

Finisce in parità il big match di giornata tra Roma e Inter. Un pareggio spumeggiante sia per il numero di goal - ben quattro di cui due a testa - che di gioco. I nerazzurri pagano le tante occasioni sprecate e un finale troppo timido per una compagine che punta a prendere il bottino pieno in ogni occasione. L'Inter è chiamata a rispondere al Milan, vincitore in quel di San Siro contro il Torino nell'anticipo del sabato, mentre la Roma sogna il secondo posto e, dunque, l'aggancio.

La sfida appare letteralmente spezzettata: primo tempo per metà a tinte nerazzurre e per l'altra giallorossa. Parte forte la squadra di Antonio Conte ma passa in vantaggio la Roma: Pellegrini favorito da una leggera deviazione porta sopra i suoi. L'Inter prova a riportare il punteggio in parità ma è imprecisa dalle parti di Pau Lopez, bravo con un colpo di reni a salvare su stacco di testa di Lukaku. Nella ripresa, i nerazzurri si svegliano: attaccano, aumentano la propria intensità e schiacciano i giallorossi nella metà campo. Skriniar pareggia dagli sviluppi di un corner. L'approccio è completamente diverso, la Roma accusa il colpo. Hakimi è devastante, brucia gli avversari, converge verso il centro e al 63' rimonta il punteggio. Un valore aggiunto è Vidal: il cileno partecipa attivamente al gioco ed è bravo ad abbassarsi nella fase di non possesso. Dunque, nerazzurri rivitalizzati, giallorossi sotto scacco. Il terzo volto della partita arriva negli ultimi quindici minuti. L'Inter si abbassa per difendere il vantaggio, la Roma alza il suo baricentro e mette in difficoltà la difesa nerazzurra. Escono Lautaro Martinez e Hakimi, entrano Kolarov e Perisic. Il messaggio è chiaro: difendere con i denti il punteggio sotto la pioggia incessante di Roma. Il pareggio è nell'aria: Mancini salta più in alto di tutti e regala un punto d'oro. Un punteggio che favorisce Fonseca e che scaccia le polemiche dietro l'angolo. Pareggio, dunque, all'Olimpico.

Rallentano le inseguitrici e il Milan allunga. Il pareggio appare tutto sommato un risultato giusto, anche se i nerazzurri possono rimpiangere qualcosa: gestire meglio il vantaggio con meno paura e più intensità. Merito anche per Fonseca: i cambi di Peres e Cristante hanno portato i loro frutti. Il prossimo turno è incandescente: la Roma attende la Lazio per il derby della Capitale, Inter che ospita la Juventus per il derby d'Italia.