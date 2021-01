Potenza, tre punti per aprire il 2021: Ricci piega la Paganese

Basta un guizzo di Ricci dopo 4' per regalare al Potenza il primo successo del 2021. E' anche la prima gioia al Viviani di Eziolino Capuano (non vinceva sulla panchina casalinga rossoblu dal 9 maggio 2010 in Potenza-Pescina 1-0). Ma è anche la seconda vittoria di fila per 1-0 e il terzo clean sheet stagionale con il tecnico di Pescopagano alla guida della formazione del capoluogo di regione lucano. Un successo che vale oro per il Potenza che si tira momentaneamente fuori dalla zona play-out (causa sospensione del match Catanzaro-Viterbese per nebbia) e relega la Paganese alla penultima posizione in classifica.

POTENZA 1

PAGANESE 0

POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Gigli, Di Somma; Viteritti, Coppola, Bucolo (33' st Iuliano), Ricci, Coccia; Salvemini (12' st Di Livio), Cianci. A disp.: Santopadre, Spedalieri, Nigro, Lauro, Volpe, Fontana, Lorusso, Sepe, Compagnon, Cavaliere. Allenatore: Capuano.

PAGANESE (3-5-2): Campani; Cigagna, Schiavino, Mattia; Carotenuto (12' st Guadagni), Onescu, Bonavolontà (37' st Isufaj), Gaeta (27' st Scarpa), Squillace; Diop, Mendicino (37' st Cesaretti). A disp.: Bovenzi, Curci, Di Palma, Esposito, Perazzolo, Benedetti, Bramati, Costagliola, Cesaretti, Isufaj. Allenatore: Erra 6.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino (Licari-Bonomo).

RETE: 4' pt Ricci.

NOTE: Ammoniti: Coppola, Gigli, Di Livio, Di Somma, Conson e Cianci (PO); Cigagna e Guadagni (Pa). Angoli: 2-1 per la Paganese. Recupero: pt 1'; st 5'.