PUNTO DILETTANTI - Casarano, è mini fuga. Rallentano le inseguitrici

La copertina dell'11° giornata del Girone H del campionato di Serie D va senza ombra di dubbio al Casarano. I salentini superano al "Capozza" l'Audace Cerignola 5-3 grazie ai centri di Favetta, Benvenga, Mincica, Sansone e Negro e, complice la brutta sconfitta interna del Sorrento nel derby con il Portici, allungano in vetta alla classifica in attesa dei due recuperi del Taranto. Rallentano la corsa anche le lucane Picerno e Lavello che non vanno oltre il pari in trasferta rispettivamente con Puteolana e Real Agro Aversa.

L'Altamura cade 2-1 in casa del Nardò, mentre il Brindisi frena sull'1-1 il Bitonto al "Fanuzzi". Nella parte destra, classifica che resta quasi del tutto invariata: vince, come già detto in precedenza, solo il Portici, mentre pareggiano Francavilla, Molfetta, Gravina e Fasano.

Non si è disputato invece, causa Covid, il big match tra Taranto e Fidelis Andria.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA