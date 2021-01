Benevento. Obiettivo puntato sul Crotone in attesa del calciomercato

Se con una infermeria piena come quella del Benevento subisci un 4-1 interno contro una Atalanta che è ritornata ai livelli dello scorso anno e che può di nuovo contare su un Ilicic che sciorina calcio come versi di poesie non è il caso di fare drammi.

Anzi, ad onor del vero, sull'1-1, dopo il cambio modulo, la formazione di Pippo Inzaghi aveva dato l'impressione di poter tenere botta agli attacchi dei nerazzurri e di rispondere in contropiede. Evidentemente Ilicic non era d'accordo con il pensiero della truppa giallorossa ed ha deciso che, dopo un primo tempo sopra le righe, era arrivato il momento di un secondo tempo "super". Non è un caso, infatti, che tre dei quattro gol degli orobici lo abbiano visto protagonista.

Il Benevento ora deve porre l'obiettivo sulla gara di Crotone del prossimo fine settimana; una partita alla portata dei giallorossi nella quale riprendere il discorso con la vittoria, considerando anche il fatto che dei sei successi ottenuti ben 4 sono arrivati lontano dalle mura amiche. A ciò possiamo aggiungere anche una doppia buona notizia: contro i calabresi dovrebbero esserci, anche in base a quanto dichiarato da Inzaghi nel post-Atalanta, Tuia e Caprari.

Oltre al campionato, poi, c'è da tenere d'occhio il calciomercato dal quale il Benevento spera di uscire numericamente e qualitativamente rafforzato per permettere ad Inzaghi di proseguire nel percorso fantastico intrapreso da inizio stagione.