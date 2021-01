Modesto: “Un buon punto per come si era messo il match”

La Pro Vercelli inizia il 2021 con un pareggio in rimonta sul campo del Piacenza, un punto che mister Modesto accoglie con sentimenti contrastanti: “Primo tempo senza particolari occasioni per entrambe le squadre, match combattuto con il campo che non permetteva di fare gioco. Abbiamo concesso un rigore ingenuo, buona la reazione con il pareggio e due-tre occasioni per vincere la partita; adesso pensiamo subito alla Carrarese, è un punto che va bene per come si era messa la gara ma potevamo sperare di vincerla onestamente.

Nel complesso una prestazione discreta, la palla rimbalzava male e gli avversari erano aggressivi con continui raddoppi; chi è entrato ha fatto bene, Borello, Gatto, Comi, da loro è nata la palla che ci poteva dare i tre punti; martedì rientreranno Zerbin e Rolando, al completo lavoreremo in un altro modo”.