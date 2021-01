Potenza, i nuovi acquisti Bucolo e Gigli hanno dato ottime risposte

In attesa di vedere in campo Sepe e Cavaliere che sono stati presi a due giorni dalla gara contro la Paganese, ottime risposte le hanno riservate i due nuovi titolari. Gigli centrale nella difesa a tre e Bucolo in mezzo al campo hanno dato nuova linfa al Potenza. Soprattutto il centrocampista siciliano che non giocava una gara ufficiale dal 1° novembre (Marina di Ragusa-Acireale 1-2) e che ha tenuto bene il campo per 78', salvo poi uscire per evidenti carenze fisiche, considerata l'assenza dai campi di gioco di oltre due mesi. Il centrale difensivo ex Matera ha impressionato per la tenuta tattica e caratteriale che ha destato sicurezza anche a Conson e Di Somma. Un ulteriore acquisto può essere rappresentato dal ritorno in campo di Salvemini. Finora l'attaccante pugliese è stato a disposizione di Capuano solo a Bisceglie per un tempo e poi si è rivisto ieri con buone giocate nei 57' giocati, tra cui l'azione insistita che ha portato Ricci al gol vittoria dopo 4' per piegare la Paganese. Adesso arriva la sosta forzata come da calendario. Potrebbe essere l'occasione giusta per riprendere nuove energie fisiche e recuperare altre indisponibilità.