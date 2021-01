SERIE C - Foggia-Juve Stabia LIVE, diretta testuale del match

In campo tra pochi istanti allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Juve Stabia, nel posticipo serale della 18° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Match dal retrogusto di play-off per le due squadre che, pur non essendo state costruite per stazionare nei piani alti della graduatoria, vogliono continuare a stupire.

Dirige l'incontro il sig. Andrea Colombo della sezione di Como, per l'occasione coadiuvato dagli assistenti Piettro Pascali di Bologna e Alex Cavallina di Parma. Quarto uomo il sig. Davide Moriconi della sezione di Roma 2.

Diretta testuale del match, a partire dalle ore 21:00, sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-juve-stabia/358704.html

FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi, Anelli, Germinio; Del Prete, Vitale, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea. A disosizione: Vitali, Galeotafiore, Di Masi, Dell'Agnello, Raggio Garibaldi, Agostinone, Garofalo, Morrone, Lucarelli, Pompa, Cardamone, Balde. Allenatore: Marco Marchionni.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Mastalli; Fantacci, Romero, Orlando. A disposizione: Lazzari, Russo, Scaccabarozzi, Guarracino, Ripa, Codromaz, Golfo, Oliva. Allenatore: Pasquale Padalino.