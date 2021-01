Benevento. Reynolds è vicino, per Pinamonti c'è concorrenza

Il Benevento, come confermato anche nel pre-gara contro l'Atalanta dal D.s. Foggia, ha due chiari obiettivi sul mercato: Andrea Pinamonti e Bryan Reynolds.

L'operazione che porterebbe Pinamonti nel Sannio dovrebbe essere conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Da sciogliere resta il nodo della valutazione del calciatore in vista del possibile riscatto: l'Inter chiede sui 18 milioni mentre il club del presidente Vigorito non vorrebbe andare oltre i 14/15. Da registrare, poi, il fatto che Antonio Conte, tecnico dell'Inter, non sia d'accordo sulla cessione del calciatore visto che al momento non ha molte alternative nel reparto avanzato nerazzurro. A tutto questo va aggiunto che anche altri club hanno manifestato il proprio interesse: Crotone, prossimo avversario del Benevento in campionato, e Parma hanno chiesto informazioni sulla punta. L'impressione è che alla fine Pinamonti possa lasciare l'Inter in direzione Sannio, meta a lui gradita, ma solo negli ultimissimi giorni di mercato.

Per quanto riguarda, invece, il terzino americano in forza ai Dallas FC il suo arrivo sembra molto più prossimo, questione di giorni: la Juventus è vicinissima alla conclusione dell'affare con la società a stelle e strisce e poi girerà il diciannovenne in prestito al Benevento fino a giugno.