Giugliano, cambia la proprietà: club nelle mani dell'avv.Palma

La famiglia Sestile ha ceduto il Giugliano: dopo i tanti rumors delle scorse settimane, si è concretizzata in tempi brevi la trattativa con l'avvocato Palma, nuovo presidente.

Il comunicato ufficiale

La Fc Giugliano 1928 comunica che la proprietà del club è stata ceduta all’avvocato Giovanni Palma. Questo pomeriggio si è tenuto il passaggio di proprietà tra la famiglia Sestile e il professionista.

Giovanni Palma, originario di Giugliano, è da anni nel mondo del calcio. E’ stato vicepresidente della Juve Stabia, ed ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Teramo, nel Sora e nel Bisceglie. Avvocato cassazionista specializzato in materia tributaria, con studi professionali sparsi in tutta Italia – Napoli, Roma, Milano tra le città principali – ma anche all’estero, come a Londra e in altri paesi comunitari, il legame tra professione e sport ha portato l’avvocato a fondare un’organizzazione che condivida gli ideali di rispetto delle regole del gioco, ma soprattutto dell’avversario, ovvero la Fondazione Fair Play, della quale è presidente.