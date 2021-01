Picerno e Lavello, dopo il pari in trasferta sono attese dai big match

Il dodicesimo turno di serie D girone H potrebbe essere importante per dare uno scatto deciso alla classifica per Picerno e Lavello. Entrambe le formazioni lucane, dopo i pareggi esterni in Campania, sono chiamati a due big match interni. I melandrini, raggiunti dalla Puteolananel recupero a Cardito sul 2-2, dovranno affrontare il Sorrento a pari punti, con tre lunghezze da recuperare alla capolista Casarano (avversaria della formazione di Ginestra alla tredicesima giornata). Quest'ultima sarà affrontata invece dagli ofantini, che hanno impattato 1-1 ad Aversa, che oltre a recuperare la gara dalla Puteolana, devono accorciare i punti dalla vetta per dare una sterzata decisiva. Domenica fari puntati sui campi di Tito e Venosa.