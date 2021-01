Francavilla, annunciato il talentuoso portiere Umberto Basile

Il Francavilla si è assicurata le prestazioni di Umberto Basile, talentuoso portiere campano classe 2000, proveniente dal Città di Sant'Agata. Il giovane estremo difensore partenopeo, presente in panchina nel match pareggiato ieri pomeriggio dai sinnici a Gravina, vanta un passato nei settori Giovanili di Tor Tre Teste, Lazio, Ancona, Piacenza e Rieti, e nella scorsa stagione ha militato sempre in serie D nella prima parte con la Vis Artena e da metà dicembre 2019 in avanti con l'Atletico Terme Fiuggi. Dunque dopo l'esperienza in Sicilia, il neoportiere della formazione sinnica se la potrà giocherà per un posto con l'attuale titolare Cefariello.