Serie C Girone A, il Renate prova la fuga

Doveva essere un turno favorevole al Renate e così è stato il diciottesimo del girone A di Serie C, i lombardi superano con una doppietta di Possenti e allungano su Como ed Alessandria che non giocano il big match per il rinvio chiesto dai “grigi” causa covid.

Perde la quarta della classe Carrarese in casa contro la Juventus U23, decide nel finale Correia, non va oltre l’uno a uno la Pro Vercelli sul campo del Piacenza e il distacco di Carrarese e Pro Vercelli, che si affronteranno domenica al “Piola” della città piemontese, è di dodici lunghezze dalla capolista.

Solo due vittorie interne, oltre al Renate vince sempre per due a zero la Giana contro la Pergolettese, Perna e Palazzolo decidono lo scontro salvezza; manca ancora l’appuntamento con la vittoria il Novara a cui non basta un discreto primo tempo per superare l’Olbia, i sardi con il punto di ieri sono al settimo risultato utile consecutivo; pesante blitz esterno dell’Albinoleffe a Pontedera, una doppietta di Manconi permette ai bergamaschi di agganciare a quota 25 proprio i toscani a cui non basta il gol di Benassai.

Negli ultimi tre incontri di giornata la Pistoiese vince a sorpresa il derby contro il Grosseto e con la terza vittoria nelle ultime quattro risale in classifica, bel successo anche della Pro Patria a Livorno mentre il Lecco spreca due gol di vantaggio in casa contro l’ultima della classe Lucchese che non molla e ottiene il quarto risultato utile consecutivo.

Risultati e classifica di giornata