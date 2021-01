Giugliano: mister Carannante rassegna le dimissioni

Nel giorno del passaggio di consegne tra Sestile e Palma al vertice della società, arrivano anche le dimissioni dell'allenatore Carannante.

Il mister su Facebook ha scritto: "Come già confermato alla squadra ieri, oggi pomeriggio ho deciso di presentare le mie dimissioni da allenatore del Giugliano calcio. Dispiace per come è andata , mi assumo la mia parte di responsabilità come giusto che sia, ma credo che purtroppo la situazione era insostenibile, si aspettava il mercato da tempo , nell' ultimo mese sono andati via 6 giocatori over non rimpiazzati . Sicuramente il Presidente Sestile rimasto solo a combattere economicamente non è stato aiutato, difatti tutta questa situazione si è conclusa con la cessione della stessa società . Auguro un forte in bocca al lupo al Giugliano con la speranza che al mio collega gli vengano acquistati almeno 4 giocatori importanti dalla nuova proprietà."