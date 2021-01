Brindisi, Iaia: "Col Bitonto potevamo vincere. Testa al Cerignola"

Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud 85 nel corso della trasmissione "Passione Brindisi 2.0", il centrocampista biancazzurro Stefano Iaia ha commentato l'ottimo pareggio di domenica contro la corazzata Bitonto. Queste le sue parole:

"Abbiamo preparato bene la gara con il mister. Certamente per via del terreno di gioco non si poteva fare granché, noi per le occasioni potevamo anche vincerla però alla fine va bene anche un punto. Non è vero che siamo avvantaggiati giocando al Fanuzzi, ci alleniamo tutti i giorni al precampo, quindi per noi è sempre un giocare fuori casa. Sicuramente adesso con tante partite da giocare, la condizione fisica sarà molto importante però di questo se ne occuperà il prof. Musa.

Domenica prossima troveremo sicuramente un Cerignola arrabbiato, non dobbiamo abbassare la guardia. Ci aspettiamo una squadra offensiva che avrà sicuramente voglia di vincere, però anche noi prepareremo la gara al meglio".