Cittanovese, Nocera: "Ripartiamo dal successo di Roccella"

Graziano Nocera, neo allenatore della Cittanovese, ha commentato il successo sul campo del Roccella, che spezza la striscia negativa di cinque ko di fila:

“Venivamo da un momento particolare e sapevamo di incontrare un Roccella in salute e in trend positivo. Cinque sconfitte consecutive hanno significato, per noi, una batosta psicologica di difficile gestione. Abbiamo lottato con le unghie e con i denti, evidenziando orgoglio e attaccamento. Abbiamo dimostrato di voler portare a casa i tre punti, contro un avversario ben allenato, forte fisicamente e sicuramente organizzato. Ci attendeva una gara complicata per mille ragioni, ma siamo usciti dal campo con una vittoria pesantissima e meritata”.

Il trainer analizza il momento della squadra, dopo l'esonero di Infantino: “Le ultime settimane hanno condotto a decisioni drastiche da parte della Società. Io conosco questo gruppo perché ci ho lavorato sin dal primo giorno insieme a mister Infantino, che ringrazio ancora per quanto fatto e per quello che ha insegnato. Cinque partite perse, alcune in situazioni particolari, ci hanno debilitato mentalmente. C’è da lavorare da questo punto di vista, con la consapevolezza di essere un gruppo forte. Tuttavia, in questa categoria bisogna lottare sempre, con agonismo e intelligenza. Capita spesso di trovare compagini di alto profilo impelagate nei bassifondi. E nei bassifondi devi saperci stare. Non è facile. Noi siamo costruiti per altri obiettivi e a quelli ambiamo, ma con umiltà, un passo alla volta. La vittoria di Roccella è un punto di partenza”.